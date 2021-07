Vœllerdingen Vœllerdingen Bas-Rhin, Vœllerdingen Visite guidée : découverte d’une exploitation arboricole en biodynamie Vœllerdingen Vœllerdingen Catégories d’évènement: Bas-Rhin

En Alsace Bossue se trouve un vaste domaine de plantations qui sort de l'ordinaire. Gérard Carrier y pratique la biodynamie : ses vergers enherbés sont menés en totale harmonie avec la nature. Découvrez les secrets et lieux de travail de ce producteur, qui transforme les fruits que Dame Nature lui offre en produits bio de haute qualité. Payant. Sur inscription au 03 88 00 40 39.

