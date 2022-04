Visite guidée : Découverte d’un art roman de transition à l’Hôpital d’Orion, 25 juin 2022, .

Visite guidée : Découverte d’un art roman de transition à l’Hôpital d’Orion

2022-06-25 15:00:00 – 2022-06-25

Découverte de l’architecture et de la sculpture de l’église St Madeleine appartenant à la commanderie de St Jean des XII et XIII èmes siècles.On interrogera ensemble le plan, l’élévation de l’édifice,ses fenestrages, ses chapiteaux et surtout les modillons ésotériques de l’abside pour tenter d’approcher les messages symboliques en présence. Cette visite heuristique sera proposée par un plasticien sculpteur en activité qui fut longtemps professeur d’arts plastiques en Béarn et villageois curieux et assidu en ces lieux.

