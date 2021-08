Visite guidée découverte du Patrimoine Le Plateau, 18 septembre 2021, Rousson.

Visite guidée découverte du Patrimoine

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Le Plateau

Visite découverte d’un lieu historique et patrimonial avec conférences, jeu intéractif pour les enfants ; vente et dégustation de produits locaux. Une partie du circuit (ascension sur chemin non aménagé de pleine nature) ne sera pas accessible aux personnes à mobilités réduites.

Une ascension sur un chemin non aménagé de pleine nature

Visite découverte d’un lieu historique et patrimonial : conférences, jeu et dégustation.

Le Plateau Chemin du Plateau, 30340 Rousson Rousson Gard



