Visite guidée : Découverte du Palandrin
Plage du Palandrin
Penestin

La baie du Palandrin possède un littoral d’une diversité surprenante : zones boisées, dunes végétalisées, falaises. C’est l’occasion d’aborder des thématiques en lien avec l’évolution du littoral : climat, niveau marin, trait de côte, impact des ouvrages de protection sur le littoral, pollution plastique… Les falaises au sud de la plage, vestiges du massif armoricain, abritent des roches vieilles de 400 millions d’années. Elles vous emmèneront sur les traces des volcans qui occupaient le territoire à cette époque. À partir de 10 ans.

Plage du Palandrin
Rendez-vous : Parking de la plage du Palandrin
56760 Penestin

2022-07-15T10:00:00 2022-07-15T12:00:00;2022-07-22T10:00:00 2022-07-22T12:00:00;2022-07-29T10:00:00 2022-07-29T12:00:00;2022-08-05T10:00:00 2022-08-05T12:00:00;2022-08-12T10:00:00 2022-08-12T12:00:00

