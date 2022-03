Visite guidée découverte du jardin du musée Stéphane Mallarmé Musée départemental Stéphane Mallarmé Vulaines-sur-Seine Catégories d’évènement: Seine-et-Marne

le samedi 4 juin à 15:00

Lorsqu’il séjournait dans sa « petite maison au bord de l’eau », Stéphane Mallarmé, « gai, délivré, rajeuni », n’hésitait pas à manier le sécateur pour « faire leur toilette aux fleurs, avant la [sienne] ». En effet, dans le modeste jardin paysan qu’il partageait avec ses voisins, le poète s’employait à entretenir tant bien que mal roses trémières, pivoines, dahlias, hélianthis, phlox et autres « humbles folies ». Venez découvrir ses activités de jardinage et les secrets du jardin fleuri et fruitier du musée, recréé dans l’esprit du 19ème siècle.

Gratuit (moyennant le droit d’entrée au musée). Réservation obligatoire.

Venez découvrir les activités de jardinage du poète et les secrets du jardin fleuri et fruitier du musée, recréé dans l’esprit du 19ème siècle. Musée départemental Stéphane Mallarmé 4 promenade Mallarmé 77870 Vulaines-sur-Seine Vulaines-sur-Seine Seine-et-Marne

2022-06-04T15:00:00 2022-06-04T16:00:00

