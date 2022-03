Visite guidée “découverte” du Jardin des Méditerranées Domaine du rayol “le jardin des méditerranées” Rayol-Canadel-sur-Mer Catégories d’évènement: Rayol-Canadel-sur-Mer

Au pied du massif des Maures, plongeant dans la mer face aux îles d’Hyères, le Domaine du Rayol est un espace naturel protégé propriété du Conservatoire du littoral depuis 1989. Gilles Clément y a conçu Le Jardin des Méditerranées, une invitation au voyage à travers les paysages méditerranéens du monde (Californie, Chili, Afrique du Sud, Australie, bassin méditerranéen, Canaries) et des paysages à climat plus aride ou subtropical (Mexique, Asie, Nouvelle-Zélande, Amérique subtropicale). Un véritable tour du monde vous attend !

Visite guidée incluse dans le prix d’entrée, sans réservation.

Un tour du monde des paysages méditerranéens, à la découverte de l'histoire du Domaine du Rayol, des plantes et de leurs secrets.

