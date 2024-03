Visite guidée découverte du domaine Parc du château de Bois-Héroult Bois-Héroult, samedi 1 juin 2024.

Samedi 1 juin, 10h00, 14h00 Parc du château de Bois-Héroult 2€ (visite libre du parc), 6€ (parc + visite guidée du Grand Commun) 10€ (parc + visite guidée du Grand Commun et des parties classées du RDC du Château), gratuit <15 ans. Dates et horaires de début et de fin (année - mois - jour - heure) : Début : 2024-06-01T10:00:00+02:00 – 2024-06-01T12:00:00+02:00 Fin : 2024-06-01T14:00:00+02:00 - 2024-06-01T18:00:00+02:00

Venez assister à une visite guidée de ce magnifique Domaine du 18e, avec son Château et son Grand Commun, et/ou à une visite libre de son parc à la française, récemment rénové avec de belles perspectives. Ce parc, avec sa roseraie et ses chambres, est planté de divers arbres centenaires. L’ensemble est inscrit à l’Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques.

Ouvert de 10h à 12h et de 14h à 18h, sans réservation.

Parc du château de Bois-Héroult 400 rue du château, 76750 Bois-Héroult Bois-Héroult 76750 Seine-Maritime Normandie http://domaine-de-boisheroult.fr Parc à la française avec divers jardins « en chambre » dans un espace naturel boisé de plus de 22 hectares, récemment rénové avec belles perspectives. 4 km de Buchy

©Eric Peltier