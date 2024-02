Visite guidée : découverte du centre-ville de Wambrechies Office de tourisme du Val de Deûle et Lys Wambrechies, samedi 2 mars 2024.

Visite guidée : découverte du centre-ville de Wambrechies Visite guidée : découverte du centre-ville de Wambrechies. 2 mars – 6 juillet, les samedis Office de tourisme du Val de Deûle et Lys Réservation obligatoire, tarifs : 5€ adulte / 2€ enfant (5 à 15 ans)

Début : 2024-03-02T11:00:00+01:00 – 2024-03-02T12:00:00+01:00

Fin : 2024-07-06T11:00:00+02:00 – 2024-07-06T12:00:00+02:00

À la découverte du centre-ville de Wambrechies

C’est à seulement 7 kilomètres au nord de Lille au bord de la Deûle que se niche la « Cité du genièvre ». Bien que les textes qui évoquent Wambrechies datent du Xllème siècle, la paroisse est bien antérieure à cette date. Le village connaît un essor important lorsque Jeanne de Constantinople, comtesse de Flandre, fait canaliser la Basse Deûle de Lille à Deûlémont. L’apparition des industries textiles et agroalimentaires ainsi que la seigneurie de Wambrechies marquent son histoire et participent à sa renommée. D’autres bâtiments dévoileront également leur secret lors de cette déambulation pédestre.

Informations pratiques :

Tarifs : 5€ adulte / 2€ enfant (5 à 15 ans), paiement (chèque ou espèces) uniquement à l’accueil de l’office de tourisme en amont de la visite aux horaires d’ouverture : du mardi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h30, le samedi de 10h à 12h30.

RDV : le point de rendez-vous sera donné une fois la réservation confirmée.

Réservation obligatoire : 03 59 50 74 49 – valdedeule-lys.tourisme@lillemetropole.fr.

Office de tourisme du Val de Deûle et Lys 21 place du général de Gaulle WAMBRECHIES Wambrechies 59118 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 59 50 74 49 »}, {« type »: « email », « value »: « valdedeule-lys.tourisme@lillemetropole.fr »}] [{« link »: « mailto:valdedeule-lys.tourisme@lillemetropole.fr »}]

Office de tourisme du Val de Deûle et Lys