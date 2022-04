Visite guidée : Découverte du camp de Gurs, par Gabrielle guide-conférencière.

Visite guidée : Découverte du camp de Gurs, par Gabrielle guide-conférencière., 12 août 2022, . Visite guidée : Découverte du camp de Gurs, par Gabrielle guide-conférencière.

2022-08-12 15:00:00 – 2022-08-12 3 3 EUR Venez écouter l’histoire singulière de ce camp construit avant la seconde guerre mondiale.

Lieu de mémoire où se succèdent les histoires troublantes des républicains espagnols

,des « indésirables » ou encore des juifs sous le régime de Vichy.

Visite d’une baraque reconstituée, du cimetière du camp et du mémorial national .

Témoignages d’internés et photos. Venez écouter l’histoire singulière de ce camp construit avant la seconde guerre mondiale.

Lieu de mémoire où se succèdent les histoires troublantes des républicains espagnols

,des « indésirables » ou encore des juifs sous le régime de Vichy.

Visite d’une baraque reconstituée, du cimetière du camp et du mémorial national .

Témoignages d’internés et photos. Venez écouter l’histoire singulière de ce camp construit avant la seconde guerre mondiale.

Lieu de mémoire où se succèdent les histoires troublantes des républicains espagnols

,des « indésirables » ou encore des juifs sous le régime de Vichy.

Visite d’une baraque reconstituée, du cimetière du camp et du mémorial national .

Témoignages d’internés et photos. dernière mise à jour : 2022-04-23 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville