Guilvinec Finistère En famille, avec des petits ou des grands enfants, découvrez les histoires fascinantes des poissons de nos côtes ! Le guide en profite pour raconter de façon ludique le fonctionnement de la vente aux enchères. Dégustation de langoustines à l’Hannexe. Amusez-vous ensuite, en parcourant notre nouvelle exposition “Embarquement Immédiat !”, à cheminer dans les différents espaces du bateau reconstitué : cuisine, passerelle, pont de pêche, vestiaires, cale à poissons… un plaisir pour les enfants ! Je pense à ma petite laine pour la criée : seulement 6°C ! Je mets des chaussures fermées, le sol est humide. Sur réservation, dans la limite des places disponibles. Port du masque obligatoire à partir de 5 ans. Gratuit pour les – 5ans.

reservations@haliotika.com +33 2 98 58 28 38 http://www.haliotika.com/

Le Port – Terrasse panoramique Haliotika – La Cité de la pêche Guilvinec

