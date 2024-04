Visite guidée : découverte des collections botaniques Parc de Clères Clères, samedi 1 juin 2024.

Visite guidée : découverte des collections botaniques Rendez-vous aux jardins 2024 Samedi 1 juin, 14h30, 16h30 Parc de Clères Durée 1h, 30 pers. max, 10,5€, 9€ (avec justificatif : étudiants 12-25 ans, personnes en situation de handicap, bénéficiaires du RSA), 8€ (3-11 ans), gratuit <3 ans.

14h30 et 16h30 : Visite commentée à la découverte des collections botaniques du parc de Clères.

Durée de la visite 1 Heure

Gratuit, inclus dans le droit d’entrée – Sur inscription – 30 pers maximum par créneau

Parc de Clères 32 avenue du parc, 76690 Clères Clères 76690 Seine-Maritime Normandie 02 35 33 23 08 https://www.parcdecleres.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 02 35 33 23 08 »}] Au sein d’un parc aménagé au XIXe siècle sont à découvrir des essences exotiques plantées à l’époque du comte de Béarn. Devant le château de style néogothique, des terrasses de mixed border conçues par Henry Avray Tipping, architecte paysagiste anglais, à la demande de Jean Delacour devenu propriétaire en 1920. Ces jardins offrent au regard des mélanges des vivaces et de bulbes colorés s’épanouissant au fil des saisons créant une douce transition entre nature et architecture. Les bassins, le lac, la rivière ou la cascade font jouer les reflets du ciel, au fur et à mesure de la promenade et permettent aux dizaines d’espèces d’anatidés de profiter de l’onde tranquille.

© Parc de Clères

©Marceau Bellenger – Département de la Seine-Maritime