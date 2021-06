Tourouvre au Perche Eglise Saint Aubin Orne, Tourouvre au Perche Visite guidée : découverte de l’histoire de Tourouvre au travers de l’architecture de son église Eglise Saint Aubin Tourouvre au Perche Catégories d’évènement: Orne

Eglise Saint Aubin, le samedi 18 septembre à 11:00

Découverte de l’histoire de Tourouvre au travers de l’architecture de son église et de ses vitraux en évoquant,les seigneurs de Tourouvre, l’épopée des percherons vers la Nouvelle France, l’incendie de 1944… Découverte de l’histoire de Tourouvre au travers de l’architecture de son église et de ses vitraux Eglise Saint Aubin 61190 Tourouvre-au-Perche Tourouvre au Perche Orne

2021-09-18T11:00:00 2021-09-18T12:00:00

