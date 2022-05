Visite guidée découverte de l’histoire de la Chartreuse de Vauclaire

Visite guidée découverte de l’histoire de la Chartreuse de Vauclaire, 26 juillet 2022, . Visite guidée découverte de l’histoire de la Chartreuse de Vauclaire

2022-07-26 14:00:00 – 2022-07-26 Visite guidée découverte de l’histoire de la Chartreuse de Vauclaire : l’église, le petit et le grand cloître, l’histoire méconnue du cimetière. La visite est accompagnée d’un guide du Groupe d’Etude et de la mémoire du Montponnais, le parcours jusqu’à Vauclaire se fait en voiture personnelle. Gratuit. Sur réservation : 05.53.82.23.77 Visite guidée découverte de l’histoire de la Chartreuse de Vauclaire : l’église, le petit et le grand cloître, l’histoire méconnue du cimetière. La visite est accompagnée d’un guide du Groupe d’Etude et de la mémoire du Montponnais, le parcours jusqu’à Vauclaire se fait en voiture personnelle. Gratuit. Sur réservation : 05.53.82.23.77 Visite guidée découverte de l’histoire de la Chartreuse de Vauclaire : l’église, le petit et le grand cloître, l’histoire méconnue du cimetière. La visite est accompagnée d’un guide du Groupe d’Etude et de la mémoire du Montponnais, le parcours jusqu’à Vauclaire se fait en voiture personnelle. Gratuit. Sur réservation : 05.53.82.23.77 dernière mise à jour : 2022-05-04 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville