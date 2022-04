Visite Guidée : Découverte de la Ville d’Hiver et ses petits secrets

2022-02-17 – 2022-02-17 Arcachon a ses endroits, ses histoires insolites et méconnues. Virginie vous propose une belle balade de la ville d’automne en passant par la ville d’été, pour finir dans le quartier de la ville d’hiver. Vous découvrirez ses petits secrets qui rendent la visite intéressante et surprenante. Durée : 2h00.

