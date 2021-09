Haguenau Haguenau Bas-Rhin, Haguenau Visite guidée “Découverte de la synagogue” Haguenau Haguenau Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Haguenau

Visite guidée “Découverte de la synagogue” Haguenau, 26 septembre 2021, Haguenau. Visite guidée “Découverte de la synagogue” 2021-09-26 – 2021-09-26

Partez à la découverte de la Synagogue de Haguenau, dans le cadre de la commémoration des 200 ans de la synagogue, avec Maddy Jacquot.

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Haguenau Autres Lieu Haguenau Adresse Ville Haguenau lieuville 48.81395#7.79083