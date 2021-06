Penestin Parking Plage de la Source 56760 Penestin Visite guidée : Découverte de la Mine d’Or Parking Plage de la Source 56760 Penestin Penestin

Sité géologique classé unique en Europe, la falaise de la Mine d’or attire tous les regards par ses teintes ocres et jaunes fascinantes. Mais au-delà du paysage magnifique, elle nous raconte également une histoire passionnante, sur près d’un million d’années. Vous découvrirez les paysages qui se sont succédes au fil du temps, et les dynamiques naturelles qui les ont mis en place. À partir de 10 ans. Rendez-vous sur le parking de la plage de la Source.

Sité géologique classé unique en Europe, la falaise de la Mine d’or attire tous les regards par ses teintes ocres et jaunes fascinantes. Mais au-delà du paysage magnifique, elle nous raconte égale… Parking Plage de la Source 56760 Penestin Parking Plage de la Source 56760 Penestin Penestin Loire-Atlantique

