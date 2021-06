Visite guidée « découverte » de la Maison de l’armateur Maison de l’Armateur, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Le Havre.

Visite guidée « découverte » de la Maison de l’armateur

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Maison de l’Armateur

Construite en 1790 par l’architecte Paul-Michel Thibault, cette demeure est embellie en 1800 par le célèbre Pierre Adrien Pâris pour le compte de l’armateur Martin Pierre Foäche. Ce dernier l’achète pour en faire sa résidence d’hiver et le siège de sa compagnie de négoce. La maison est classée Monument Historique en 1950. Construite sur cinq niveaux autour d’un étonnant puits de lumière, elle n’est ni tout à fait un musée ni tout à fait une habitation privée. L’ameublement et les collections d’art du XVIIIe et du début XIXe siècle restituent l’ambiance de cette page de l’histoire du Havre (1750-1850) où les tumultes et les changements se succèdent et où les habitats les plus nobles cherchent le confort et l’élégance antique… Quelques pièces sont traitées à la manière de salles d’exposition présentant la ville, son port ou ses négoces ; les autres sont les appartements, les cabinets de curiosité, la bibliothèque ou le cabinet de travail d’un riche négociant Havrais

Réservation sur place à partir du samedi 18 septembre 2021

Visite guidée réduite, d’une durée de 35 min de la Maison de l’armateur

Maison de l’Armateur 3 quai de l’Ile, 76600 Le Havre Le Havre Seine-Maritime



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T18:00:00