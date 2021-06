VISITE GUIDÉE – Découverte de la cascade de Grésy-sur-Aix ASSOCIATION AU CŒUR DES GORGES DU SIERROZ, 17 septembre 2021-17 septembre 2021, Grésy-sur-Aix.

**Organisé par le CAUE 73 et l’Association Au Cœur des Gorges du Sierroz – Grésy-sur-Aix** Découvrez les Gorges du Sierroz, un site naturel unique qui accueille à nouveau le public après 40 ans de fermeture. Le site a été complètement réaménagé par la communauté d’agglomération Grand Lac. Partez en balade le long du canyon, à pieds, en empruntant un chemin sur la berge et deux passerelles en encorbellement (en autonomie). Vous rejoignez en amont du canyon : la cascade de Grésy et ses anciens moulins aujourd’hui réaménagés avec des balcons et une halle muséale. C’est sous cet espace couvert que vous attend l’animateur de l’association pour découvrir la cascade aujourd’hui et telle qu’elle était à la Belle Epoque grâce à une maquette animée d’eaux vives et de moulins en marche. Vous allez découvrir comment les premiers habitants des Gorges du Sierroz ont exploité l’eau vive de la cascade pour faire fonctionner différents moulins. > 5 classes possibles dans la journée. > visite guidée. > visite en 2 temps : – 1h de visite commentée avec l’animateur de l’association, – 1h de balade à pied le long des Gorges (en autonomie) pour rejoindre la cascade de Grésy et l’animateur, – Env 45 min pour le retour au parking de covoiturage. **_Attention :_** _> Prévoir 1 h de visite à pied pour rejoindre la cascade de Grésy où le bénévole de l’association puis 45 min pour le retour._ _> accessibilité aux PMR : en partie_

Sur inscription

CAUE 73 – Les Enfants du Patrimoine – Ballade dans les Gorges du Sierroz

ASSOCIATION AU CŒUR DES GORGES DU SIERROZ 1, place de la mairie, 73100 GRESY-SUR-AIX Grésy-sur-Aix Savoie



2021-09-17T10:00:00 2021-09-17T17:00:00