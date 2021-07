Beaucaire Centre historique Beaucaire, Gard Visite guidée déambulatoire et costumée « Beaucaire à travers les siècles » Centre historique Beaucaire Catégories d’évènement: Beaucaire

Gard

Visite guidée déambulatoire et costumée « Beaucaire à travers les siècles » Centre historique, 19 septembre 2021-19 septembre 2021, Beaucaire. Visite guidée déambulatoire et costumée « Beaucaire à travers les siècles »

Centre historique, le dimanche 19 septembre à 14:30 Places limitées

Le service Culture et Patrimoine de la Communauté de Communes Beaucaire Terre d’Argence vous propose une balade pour découvrir l’histoire de la ville de Beaucaire à travers les siècles. Centre historique Place Raimond VII, 30300 Beaucaire Beaucaire Mas Chambourdon Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T14:30:00 2021-09-19T16:30:00

Détails Catégories d’évènement: Beaucaire, Gard Étiquettes évènement : Autres Lieu Centre historique Adresse Place Raimond VII, 30300 Beaucaire Ville Beaucaire lieuville Centre historique Beaucaire