Visite guidée de Villé : les ruisseaux, moulins et lavoirs

Visite guidée de Villé : les ruisseaux, moulins et lavoirs, 3 août 2022, . Visite guidée de Villé : les ruisseaux, moulins et lavoirs

2022-08-03 – 2022-08-03 Une visite à thème pour découvrir Villé autrement !

Vous saurez tout sur les ruisseaux, moulins et lavoirs de la ville. Promenade facile passant près des anciens canaux, des fontaines et de l’usine hydroélectrique de 1913, une des premières de France. Une visite à thème pour découvrir Villé autrement !

Vous saurez tout sur les ruisseaux, moulins et lavoirs de la ville. Promenade facile passant près des anciens canaux, des fontaines et de l’usine hydroélectrique de 1913, une des premières de France. dernière mise à jour : 2022-05-19 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville