L’Histoire se joue à plusieurs niveaux, notamment dans les rues, dans leurs noms et sur leurs façades… et les femmes en sont absentes ! Suivez votre guide, bien déterminée à rebaptiser quelques rues d’Avranches, aux noms d’une quinzaine de figures normandes féminines inspirantes et bien souvent méconnues ! **_Visite guidée dans le cadre des Journées du Matrimoine en Normandie._** Notre héritage culturel est composé de notre patrimoine (des pères) et de notre matrimoine (des mères). En réhabilitant la notion de matrimoine, terme qui existait dès le Moyen Âge, le Mouvement HF souhaite valoriser la mémoire des créatrices et intellectuelles en contribuant à la transmission et à la visibilité des œuvres de celles qui nous ont précédées. [HF Normandie.fr]

Réservation obligatoire (jauge limitée)

Scriptorial d’Avranches – Musée des manuscrits du Mont-Saint-Michel Place d’Estouteville, 50300 Avranches Avranches Manche



2021-09-18T11:00:00 2021-09-18T12:15:00;2021-09-18T14:30:00 2021-09-18T15:45:00;2021-09-18T16:30:00 2021-09-18T17:45:00