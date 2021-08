Visite guidée de Vieux-Marché Le Vieux-Marché, 26 août 2021, Le Vieux-Marché.

Visite guidée de Vieux-Marché 2021-08-26 – 2021-08-26

Le Vieux-Marché Côtes d’Armor Le Vieux-Marché

Les halles, marchés et foires de Vieux-Marché, réputés depuis des temps anciens dans le Duché de Bretagne. Commerces et artisanat entre 1836 et 1980

arssat@wanadoo.fr +33 2 96 46 32 51

