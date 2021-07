Veulettes-sur-Mer Veulettes-sur-Mer Seine-Maritime, Veulettes-sur-Mer Visite guidée de Veulettes et des falaises de la Côte d’Albâtre Veulettes-sur-Mer Veulettes-sur-Mer Catégories d’évènement: Seine-Maritime

Veulettes-sur-Mer

Veulettes-sur-Mer Seine-Maritime Visite guidée par Anne-Marie Leblic, offerte par la région Haute-Normandie, à la découverte du village de Veulettes-sur-Mer. Un patrimoine naturel exceptionnel à découvrir !

Rendez-vous à 14h30 devant le casino.

+33 6 76 61 00 72

Rendez-vous à 14h30 devant le casino.

