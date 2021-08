Vallet Place du Général De Gaulle,44330 Vallet Loire-Atlantique, Vallet Visite guidée de Vallet : les anciens commerces et le négoce du vin du 19e à la Révolution Place du Général De Gaulle,44330 Vallet Vallet Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Aujourd’hui, Vallet compte une centaine de commerces. Lors de la visite, vous seront abordés différents commerces qui ont disparus comme le maréchal ferrant, la marchande de rouennerie, le ferblantier… certains ont gardé leur même emplacement comme la boucherie, le boulanger. Vous découvrirez aussi l’histoire du négoce du vin très localisé dans le centre-ville; on a compté jusqu’à 73 négociants en vin à Vallet. La visite s’achèvera par une dégustation à La Maison des Vallet de Vallet. visite guidée sur les anciens commerces et le négoce du vin à Vallet depuis la Révolution Place du Général De Gaulle,44330 Vallet Vallet, Place du Général De Gaulle, 44330 Vallet Vallet Loire-Atlantique

