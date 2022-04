Visite guidée de Tramezaïgues Tramezaïgues Tramezaïgues Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

Visite guidée de Tramezaïgues

Par une guide-conférencière du Pays d'art et d'histoire

Protégé par un château fort, le village était un passage obligé pour accéder à la vallée du Rioumajou et à l'Espagne et jouait un rôle stratégique.

Date: 14 août 2022, 14:30:00 – 16:30:00
Lieu: TRAMEZAIGUES Devant la mairie, Tramezaïgues, Hautes-Pyrénées

