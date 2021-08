Tallone Site de Terrenzana Haute-Corse, Tallone Visite guidée de Terrenzana Site de Terrenzana Tallone Catégories d’évènement: Haute-Corse

Site de Terrenzana, le samedi 18 septembre à 09:00

Au belvédère retour en arrière sur l’histoire de la Corse de l’Antiquité à aujourd’hui, avec en visu l’île aux coquillages, le fort de Matra, la tour Génoise de Diane, le plus grand vignoble de Corse et ses plaines fertiles. Sur les rives de l’étang de Diane, explications des activités de pêche et d’élevages des huîtres « nustrale ». A la cabane des bergers nomades, descriptif de sa construction et de la vie des bergers corses au début du XXème siècle. A l’étang de Terrenzana, observation ornithologique.

A partir de 8 ans, chaussures de marche conseillée – eau – casquette – crème solaire – jumelles

Visite guidée sur un sentier de randonnée vallonné d’environ 7 kms avec plusieurs points d’observation Site de Terrenzana Tallone Tallone Haute-Corse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T09:00:00 2021-09-18T12:30:00

