Visite guidée de temples maçonniques Cercle Giordano Bruno 10-12 cours de Verdun 33150 CENON, 18 septembre 2021, Cenon.

Visite guidée de temples maçonniques

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Cercle Giordano Bruno 10-12 cours de Verdun 33150 CENON

Visite guidée et commentée d’un cercle maçonnique et de ses temples. Venez visiter le Cercle Philosophique Giordano BRUNO et ses temples maçonniques. Une visite guidée racontant l’histoire du bordeaux maçonnique, de ce nouveau cercle récemment installé sur Cenon et de ce personnage libre penseur qu’était Giordano Bruno.

Gratuit. Sur inscription. Groupe de 10 personnes maximum. Durée : 1h. Déjeuner et Diner : sur réservation avec la visite, le restaurant du cercle étant ouvert au public.

Cercle Giordano Bruno 10-12 cours de Verdun 33150 CENON



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

