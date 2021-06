Tardets-Sorholus Tardets-Sorholus Pyrénées-Atlantiques, Tardets-Sorholus Visite guidée de Tardets, bastide chargée d’histoire Tardets-Sorholus Tardets-Sorholus Catégories d’évènement: Pyrénées-Atlantiques

Tardets-Sorholus

Visite guidée de Tardets, bastide chargée d'histoire 2021-07-15

Tardets-Sorholus Pyrénées-Atlantiques Tardets-Sorholus Balade racontée dans les ruelles du bourg de Tardets, longé par le gave, le Saison. Vous apprendrez pourquoi ce cours d’eau qui semble si tranquille s’appelle Uhaitza, ce que l’on peut traduire par “Eaux turbulentes” ou encore comment est née la Bastide de Tardets, à la fin du XIIe siècle, par la volonté du dernier vicomte de Soule.

L’architecture souletine et les anecdotes liées à ce village rural vous seront racontées, sans oublier la vie d’Agusti Xaho, homme politique du XIXe siècle, natif du bourg.

Réservation obligatoire l'Office de tourisme. Départ assuré à partir de 4 personnes inscrites.

Détails Catégories d’évènement: Pyrénées-Atlantiques, Tardets-Sorholus Étiquettes évènement : Autres Lieu Tardets-Sorholus Adresse Rue Arhampia Bureau d'Accueil Touristique de Tardets Ville Tardets-Sorholus lieuville 43.1166#-0.86279