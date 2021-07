Sussey Sussey Côte-d'Or, Sussey Visite guidée de Sussey Sussey Sussey Catégories d’évènement: Côte-d'Or

Sussey Côte-d’Or Sussey EUR 2 2 Nous vous invitons à la découverte du belvédère de la montagne de Roche où poussent de drôles de champignons. Ces derniers, sortis de l’imaginaire de l’artiste hollandais Pieter Kemink ne sont pas à cueillir mais à regarder afin de permettre la lecture du paysage. +33 3 80 90 07 55 Nous vous invitons à la découverte du belvédère de la montagne de Roche où poussent de drôles de champignons. Ces derniers, sortis de l’imaginaire de l’artiste hollandais Pieter Kemink ne sont pas à cueillir mais à regarder afin de permettre la lecture du paysage. dernière mise à jour : 2021-07-08 par

