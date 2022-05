Visite guidée de St. Sever Cemetery et St Sever Cemetery and Extension St Sever Cemetery and Extension Le Petit-Quevilly Catégories d’évènement: Le Petit-Quevilly

St Sever Cemetery and Extension, le dimanche 5 juin à 10:00

Avec ses 850 jardiniers et experts en horticulture chargés d’entretenir 23 000 cimetières et monuments dans plus de 150 pays et territoires, la Commonwealth War Graves Commission est l’une des plus grandes organisations horticoles au monde. Conçus véritablement comme des jardins à l’anglaise, plus de la moitié de la surface de nos lieux de mémoire est consacrée à l’horticulture paysagère et ornementale, soit près de 800 hectares à entretenir jour après jour. A l’occasion de la 20ème édition des Rendez-vous aux jardins, la CWGC vous invite à Rouen aux cimetières St Sever pour rencontrer les jardiniers qui œuvrent à faire de nos sites de véritables havres de paix pour les militaires que nous commémorons à travers le monde. Les cimetières St Sever de Rouen sont parmi les plus grands sites maintenus par la CWGC en France. Un peu plus de 11 700 membres des forces armées du Commonwealth, tombés principalement lors de la Première Guerre mondiale, y reposent. Pendant la Première Guerre mondiale, l’Armée Britannique installe des camps et des hôpitaux la périphérie sud de Rouen, faisant de la ville l’une des plus importantes bases arrières du Commonwealth, bénéficiant d’installations portuaires et ferroviaires majeures. La quasi-totalité des hôpitaux de Rouen y restèrent pendant pratiquement toute la guerre. Un certain nombre de morts de ces hôpitaux ont été enterrés dans d’autres cimetières, mais la grande majorité a été emmenée au cimetière municipal de Saint-Sever. En septembre 1916, il s’avéra nécessaire de commencer une extension, où la dernière inhumation eut lieu en avril 1920. Pendant la Seconde Guerre mondiale, Rouen est redevenue un centre hospitalier et l’extension est à nouveau utilisée pour l’inhumation des militaires du Commonwealth, dont beaucoup sont morts en tant que prisonniers de guerre pendant l’occupation allemande. Le cimetière et l’extension furent conçues par Sir Reginald Blomfield et la chapelle par Arthur James Scott Hutton. Plusieurs rencontres avec nos jardiniers et l’Historien Paul Le Trevier sont prévues à St Sever, le dimanche 5 juin 2022, de 10h à 16H. A l’occasion de Rendez-Vous au Jardin, les jardiniers de la Commonwealth War Graves Commission vous accueillent aux cimetières St. Sever à Rouen et vous livrent tous leurs secrets ! St Sever Cemetery and Extension boulevard Stanislas Girardin, 76140 Le Petit-Quevilly Le Petit-Quevilly Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-05T10:00:00 2022-06-05T16:00:00

