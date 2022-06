Visite guidée de Semur-en-Auxois et dégustation Semur-en-Auxois Semur-en-Auxois Catégories d’évènement: 21140

Semur-en-Auxois 21140 Semur-en-Auxois Côte-d’Or 6 6 EUR Le temps d’une visite, traversez l’histoire du Moyen Âge à nos jours en compagnie de nos guides.

La visite se termine par une dégustation de vins et amuse-bouches à l’oenothèque (visite seule possible)

