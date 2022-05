Visite guidée de Sedan La bataille de 1870 à travers La Débâcle de Zola Sedan Sedan Catégorie d’évènement: Sedan

Visite guidée de Sedan La bataille de 1870 à travers La Débâcle de Zola Sedan, 30 juillet 2022, Sedan. Visite guidée de Sedan La bataille de 1870 à travers La Débâcle de Zola Place Turenne – devant l’Hôtel de Ville Sedan

2022-07-30 – 2022-07-30

Place Turenne – devant l’Hôtel de Ville Sedan Ardennes 0 0 EUR Sedan Partez sur les traces laissées dans la ville et dans les mémoires par la bataille de Sedan du 1er septembre 1870, décrite par Émile Zola dans son roman La Débâcle. Cette défaite humiliante porte en germe la Première Guerre mondiale par la volonté de revanche qu’elle engendre. patrimoine@ville-sedan.fr +33 3 24 27 84 85 Place Turenne – devant l’Hôtel de Ville Sedan

dernière mise à jour : 2022-04-15 par

Détails Catégorie d’évènement: Sedan Autres Lieu Sedan Adresse Place Turenne - devant l'Hôtel de Ville Ville Sedan lieuville Place Turenne - devant l'Hôtel de Ville Sedan

Sedan Sedan https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sedan/

Visite guidée de Sedan La bataille de 1870 à travers La Débâcle de Zola Sedan 2022-07-30 was last modified: by Visite guidée de Sedan La bataille de 1870 à travers La Débâcle de Zola Sedan Sedan 30 juillet 2022

Sedan