Visite guidée de Salviac

2022-07-19 10:00:00 – 2022-07-19 11:30:00 Gwendoline, guide-conférencière de l’Office de Tourisme, vous propose une balade commentée à travers le village de Salviac.

Laissez-vous séduire par le patrimoine et l’histoire du village !

Rendez-vous à l'Office de Tourisme !

