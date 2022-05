Visite guidée de Sainte-Colombe-en-Auxois Sainte-Colombe-en-Auxois Sainte-Colombe-en-Auxois Catégories d’évènement: Côte-d'Or

Sainte-Colombe-en-Auxois

Visite guidée de Sainte-Colombe-en-Auxois Sainte-Colombe-en-Auxois, 12 mai 2022, Sainte-Colombe-en-Auxois. Visite guidée de Sainte-Colombe-en-Auxois Sainte-Colombe-en-Auxois

2022-05-12 15:00:00 – 2022-07-31 16:30:00

Sainte-Colombe-en-Auxois Côte-d’Or 0 0 EUR Niché discrètement au creux de son vallon, Sainte-Colombe-en-Auxois saura vous séduire en dévoilant ses charmes au fil de la balade. Village typique de l’Auxois, vous apprécierez également de découvrir ses nombreuses curiosités. Niché discrètement au creux de son vallon, Sainte-Colombe-en-Auxois saura vous séduire en dévoilant ses charmes au fil de la balade. Village typique de l’Auxois, vous apprécierez également de découvrir ses nombreuses curiosités. Sainte-Colombe-en-Auxois

dernière mise à jour : 2022-05-12 par

Détails Catégories d’évènement: Côte-d'Or, Sainte-Colombe-en-Auxois Autres Lieu Sainte-Colombe-en-Auxois Adresse Ville Sainte-Colombe-en-Auxois lieuville Sainte-Colombe-en-Auxois Departement Côte-d’Or

Visite guidée de Sainte-Colombe-en-Auxois Sainte-Colombe-en-Auxois 2022-05-12 was last modified: by Visite guidée de Sainte-Colombe-en-Auxois Sainte-Colombe-en-Auxois Sainte-Colombe-en-Auxois 12 mai 2022 Côte-d'Or Sainte-Colombe-en-Auxois

Sainte-Colombe-en-Auxois Côte-d’Or