Visite guidée : De Sainte-Adresse au Havre, deux cités aux destins croisés

Visite guidée : De Sainte-Adresse au Havre, deux cités aux destins croisés, 30 avril 2022, . Visite guidée : De Sainte-Adresse au Havre, deux cités aux destins croisés

2022-04-30 – 2022-04-30 Les itinéraires bis d’Anaïs

De Sainte-Adresse au Havre, deux cités aux destins croisés D’un simple petit village de pêcheurs, installé bien avant la création du Havre, Sainte-Adresse deviendra à partir du milieu du 19ème siècle l’une des stations balnéaires des plus réputées de la côté d’Albâtre. La création à partir de 1905 du “Nice havrais” par un riche commerçant parisien Georges Dufayel combinée à l’arrivée des chemins der au Havre fera de la nouvelle station haut normande un lieu de villégiature particulièrement prisé des parisiens. En longeant le front de mer, nous remonterons le fil de l’histoire de la cité dyonisienne dont le destin fut indéniablement lié à la Cité Océane. Pour mieux comprendre ce territoire qui n’a cessé d’évoluer au fil des siècles, nous nous attarderons sur les différents styles architecturaux qui permettent à eux seuls un voyage incroyable jusqu’aux temps modernes de la reconstruction du Havre. A partir de 6 ans

Durée : 1h45

Tarif : 12 € / adulte et 8 € / enfant Les itinéraires bis d’Anaïs

