Visite guidée de Saint-Sernin-du-Bois Saint-Sernin-du-Bois, 4 juillet 2021-4 juillet 2021, Saint-Sernin-du-Bois.

Visite guidée de Saint-Sernin-du-Bois 2021-07-04 – 2021-07-04 Place Salignac-Fenelon Départ près de la mairie

Saint-Sernin-du-Bois Saône-et-Loire Saint-Sernin-du-Bois

4 4 EUR Découverte de Saint-Sernin et son histoire : le donjon médiéval et son musée, l’église et son clocher en tuile de bois, les toiles de Raymond Rochette, le barrage construit par les maîtres de forges du Creusot, ainsi que les personnages qui ont contribué au développement du village.

Sur réservation.

En fin de visite, possibilité d’un petit parcours pour enfants « Partez à la découverte de Saint-Sernin-du-Bois » (durée 20 min).

bienvenue@creusotmontceautourisme.fr https://www.billetweb.fr/visite-guidee-de-saint-sernin-du-bois

