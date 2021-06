Saint-Pons-de-Mauchiens Saint-Pons-de-Mauchiens Hérault, Saint-Pons-de-Mauchiens VISITE GUIDEE DE SAINT PONS DE MAUCHIENS Saint-Pons-de-Mauchiens Saint-Pons-de-Mauchiens Catégories d’évènement: Hérault

Ce petit village juché sur un piton rocheux est représentatif de l’urbanisme languedocien de l’an mil. L’habitat s’est développé autour de l’ancien château et de sa chapelle, il conserve de nombreux éléments représentatifs de l’architecture du Midi. – Mardi 24 août à 10H30

– RV devant la Mairie

-Gratuit

– Respect des consignes sanitaires

– Renseignements : 04 67 98 36 40

– RESERVATION INDISPENSABLE 06 72 95 93 68

– Départ minimum à 5 personnes

Visite proposée par l’Office de Tourisme – Mission Patrimoine Pézenas – Pays d’art et d’histoire #ESCAPADEPATRIMOINE Saint-Pons-de-Mauchiens.

