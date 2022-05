Visite guidée de Saint-Pierre-sur-Dives Saint-Pierre-en-Auge, 21 juillet 2022, Saint-Pierre-en-Auge.

Visite guidée de Saint-Pierre-sur-Dives Rue de l’abbatiale France Service Saint-Pierre-en-Auge

2022-07-21 – 2022-07-21 Rue de l’abbatiale France Service

Saint-Pierre-en-Auge Calvados Saint-Pierre-en-Auge

Cet été, l’Office de Tourisme Authentic Normandy vous propose de découvrir ou redécouvrir, en compagnie d’un guide-conférencier, l’histoire et le patrimoine de Lisieux et des centre-bourgs de notre destination, Livarot, Saint-Pierre-sur-Dives et Orbec. Saint-Pierre-sur-Dives, au fil des rues Le guide vous proposera un tour de ville pour partir à la découverte du patrimoine de Saint-Pierre-sur-Dives : avec son abbatiale, ses bâtiments conventuels récemment restaurés et sa halle médiévale, la cité pétruvienne peut s’enorgueillir d’avoir une architecture d’une grande richesse. A la fin de la balade, Saint-Pierre-sur-Dives n’aura plus de secrets pour vous !

Cet été, l’Office de Tourisme Authentic Normandy vous propose de découvrir ou redécouvrir, en compagnie d’un guide-conférencier, l’histoire et le patrimoine de Lisieux et des centre-bourgs de notre destination, Livarot, Saint-Pierre-sur-Dives et…

tourism.authenticnormandy@agglo-lisieux.fr +33 2 31 48 18 10 http://www.authenticnormandy.fr/

Cet été, l’Office de Tourisme Authentic Normandy vous propose de découvrir ou redécouvrir, en compagnie d’un guide-conférencier, l’histoire et le patrimoine de Lisieux et des centre-bourgs de notre destination, Livarot, Saint-Pierre-sur-Dives et Orbec. Saint-Pierre-sur-Dives, au fil des rues Le guide vous proposera un tour de ville pour partir à la découverte du patrimoine de Saint-Pierre-sur-Dives : avec son abbatiale, ses bâtiments conventuels récemment restaurés et sa halle médiévale, la cité pétruvienne peut s’enorgueillir d’avoir une architecture d’une grande richesse. A la fin de la balade, Saint-Pierre-sur-Dives n’aura plus de secrets pour vous !

CALN

Rue de l’abbatiale France Service Saint-Pierre-en-Auge

dernière mise à jour : 2022-05-22 par