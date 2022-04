VISITE GUIDÉE DE SAINT-PIERRE DE RHÈDES ET DU VIEUX CIMETIÈRE Lamalou-les-Bains Lamalou-les-Bains Catégories d’évènement: Hérault

Lamalou-les-Bains

VISITE GUIDÉE DE SAINT-PIERRE DE RHÈDES ET DU VIEUX CIMETIÈRE Lamalou-les-Bains, 25 février 2022, Lamalou-les-Bains. VISITE GUIDÉE DE SAINT-PIERRE DE RHÈDES ET DU VIEUX CIMETIÈRE Lamalou-les-Bains

2022-02-25 – 2022-02-25

Lamalou-les-Bains Hérault RDV 15H30 ST PIERRE DE RHEDES

venez découvrir l’histoire de l’église de Saint-Pierre de Rhèdes, très bel exemple du style roman languedocien dont l’ornementation, simple, discrète et élégante, vous surprendra. Tarif : 8€

Min : 5 personne

dernière mise à jour : 2022-03-31 par

