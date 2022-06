Visite guidée de Saint-Marcel Argenton-sur-Creuse Argenton-sur-Creuse Catégories d’évènement: 36200

Argenton-sur-Creuse 36200 Argenton-sur-Creuse Découvrez le village médiéval de St-Marcel avec son église fortifiée, ses maisons à tourelles et son histoire.

Le départ sera effectué depuis le parking du musée Argentomagus. Venez découvrir le village médiéval de St-Marcel et sa très belle église. +33 2 54 24 05 30

Le départ sera effectué depuis le parking du musée Argentomagus. ©isabellebardiau

