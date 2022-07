Visite guidée de Saint-Loup-Lamairé

2022-07-12 – 2022-07-12 Tous les mardis et jeudis à 15 h, du 5 juillet au 30 août, visite guidée de Saint-Loup-Lamairé, petite Cité de Caractère. Cette jolie visite vous plongera dans l’histoire de Saint-Loup, depuis le Moyen-Age jusqu’à nos jours. Découvrez son église, ses maisons à pans de bois, son château et ses berges du Thouet, à travers cette agréable balade dans le bourg.

