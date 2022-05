Visite guidée de Saint-Laurent-en-Brionnais Saint-Laurent-en-Brionnais Saint-Laurent-en-Brionnais Catégories d’évènement: Saint-Laurent-en-Brionnais

Visite guidée de Saint-Laurent-en-Brionnais le bourg RDV devant l'église Saint-Laurent-en-Brionnais

2022-06-09

Saint-Laurent-en-Brionnais Saône-et-Loire Saint-Laurent-en-Brionnais Visite guidée du village de Saint-Laurent-en-Brionnais : Découvrez son histoire !

Village typique du Brionnais qui dispose d’une église romane remarquable. Les deux châteaux et les maisons anciennes témoignent de l’enrichissement de leurs propriétaires grâce à l’embouche des bovins.

