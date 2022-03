VISITE GUIDÉE DE SAINT-GUILHEM-LE-DÉSERT Saint-Guilhem-le-Désert, 2 avril 2022, Saint-Guilhem-le-Désert.

VISITE GUIDÉE DE SAINT-GUILHEM-LE-DÉSERT Saint-Guilhem-le-Désert

2022-04-02 – 2022-04-02

Saint-Guilhem-le-Désert Hérault Saint-Guilhem-le-Désert

Étape incontournable pour les pèlerins sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle en provenance d’Arles, le village de Saint-Guilhem-le-Désert niché dans le val de Gellone a tant à vous raconter ! Venez arpenter les ruelles du village et laissez-vous guider dans l’église et le cloître de l’ancienne abbaye de Gellone pour découvrir l’histoire et les légendes de ce lieu d’exception.

Sur réservation en ligne : https://reservation.saintguilhem-valleeherault.fr/visite-guidee-de-saint-guilhem-le-desert-1.html

Rendez-vous à 14h30 à l’Office de Tourisme (durée 1h30).

Plein tarif 7€ ; tarif réduit 5€ (demandeurs d’emploi, RSA, 10-18 ans) ; gratuit moins de 10 ans

© Piquart Benoit – OTI-SGVH

Saint-Guilhem-le-Désert

