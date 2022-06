Visite guidée de Saint-Gaultier Saint-Gaultier Saint-Gaultier Catégories d’évènement: 36800

Saint-Gaultier

Visite guidée de Saint-Gaultier Saint-Gaultier, 13 juillet 2022, Saint-Gaultier. Visite guidée de Saint-Gaultier Saint-Gaultier

2022-07-13 – 2022-07-13

Saint-Gaultier 36800 Aux portes du Parc Régional de la Brenne, vous découvrirez la ville ainsi que ses vieilles bâtisses et monuments, qui regorgent de secrets et d’histoire.

Départ: Office de tourisme de St-Gaultier Découverte accompagnée de la ville de St-Gaultier +33 5 54 47 43 69 Aux portes du Parc Régional de la Brenne, vous découvrirez la ville ainsi que ses vieilles bâtisses et monuments, qui regorgent de secrets et d’histoire.

Départ: Office de tourisme de St-Gaultier ©otvc

Saint-Gaultier

dernière mise à jour : 2022-06-02 par

Détails Catégories d’évènement: 36800, Saint-Gaultier Autres Lieu Saint-Gaultier Adresse Ville Saint-Gaultier lieuville Saint-Gaultier Departement 36800

Saint-Gaultier Saint-Gaultier 36800 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-gaultier/

Visite guidée de Saint-Gaultier Saint-Gaultier 2022-07-13 was last modified: by Visite guidée de Saint-Gaultier Saint-Gaultier Saint-Gaultier 13 juillet 2022 36800 Saint-Gaultier

Saint-Gaultier 36800