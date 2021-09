Saint-Flour Office de tourisme Cantal, Saint-Flour Visite guidée de Saint-Flour Office de tourisme Saint-Flour Catégories d’évènement: Cantal

Visite guidée de Saint-Flour – Des Ruelles au caractère médiéval, remparts et portes fortifiées, cathédrale gothique Saint- Pierre, maison consulaire à l’exceptionnelle façade renaissance, halle aux bleds sont autant de sites qui livreront leurs secrets. Des « clés » pour découvrir les richesses de la capitale religieuse de la Haute Auvergne et vous en faire apprécier les particularités. Durée 1 h 30 minimum. Départ de l’Office de Tourisme Place d’Armes. Gratuit. Tout public. Visite de la cité historique et de ses principaux monuments. Office de tourisme 17 bis place d’armes 15100 Saint-Flour Saint-Flour Cantal

