EUR 6 6 Venez découvrir les bords de Loire avec Hélène, pour une visite guidée ou pour une randonnée. Historienne de formation, vous découvrirez le passé et apprendrez à connaitre la vie des ligériens. En venant découvrir l'histoire de la cité de Saint-Florent- le–Vieil , Hélène vous contera la vie et les légendes nées autour du moine qui a donné son nom à la ville. Elle vous apprendra pourquoi on a ajouté « le-Vieil » au nom de la ville. Elle évoquera l'histoire de cette cité angevine des bords de Loire à travers les âges. La visite se déroule à partir de l'esplanade du Montglonne à Saint-Florent-le-Vieil (sans difficulté), pour tout public. Programmes sur mesure pour les groupes. Réservation obligatoire par téléphone au 06 70 60 85 46 (au plus tard la veille de la visite).

Visite possible à partir de 4 personnes les mercredis semaine paire, toute l'année. Suivez Hélène pour une visite de Saint-Florent-le-Vieil. Elle vous contera l'histoire de cette cité angevine des bords de Loire à travers les âges. Visite tous les mercredis semaine paire sur RDV à partir de 4 personnes. +33 6 70 60 85 46

Esplanade du Montglonne Eglise abbatiale Mauges-sur-Loire

