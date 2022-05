Visite guidée de Ruffey-sur-Seille Ruffey-sur-Seille Ruffey-sur-Seille Catégories d’évènement: Jura

Ruffey-sur-Seille Jura Ruffey-sur-Seille EUR 8 Suivez votre guide à travers les rues du village, il vous contera la vie des habitants à travers les âges et vous emmènera sur les traces de Claude Jacques Lecourbe, général sous Napoléon. S’en suivra alors la visite du Prieuré Saint-Christophe par ses propriétaires. INFORMATIONS ET RÉSERVATION AUPRÈS DE VOTRE OFFICE DE TOURISME JURABSOLU. Pour découvrir autrement le village de Ruffey-sur-Seille, l’Escape Game Outdoor La tactique du Général Lecourbe est disponible à l’accueil de l’Office de Tourisme JurAbsolu. contact@jurabsolu.fr +33 3 84 44 62 47 Suivez votre guide à travers les rues du village, il vous contera la vie des habitants à travers les âges et vous emmènera sur les traces de Claude Jacques Lecourbe, général sous Napoléon. S’en suivra alors la visite du Prieuré Saint-Christophe par ses propriétaires. INFORMATIONS ET RÉSERVATION AUPRÈS DE VOTRE OFFICE DE TOURISME JURABSOLU. Pour découvrir autrement le village de Ruffey-sur-Seille, l’Escape Game Outdoor La tactique du Général Lecourbe est disponible à l’accueil de l’Office de Tourisme JurAbsolu. Ruffey-sur-Seille

