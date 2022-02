Visite Guidée de Quiberville-sur-Mer Quiberville Quiberville Catégories d’évènement: Quiberville

Visite Guidée de Quiberville-sur-Mer Quiberville, 16 août 2022, Quiberville. Visite Guidée de Quiberville-sur-Mer Office de Tourisme Terroir de Caux 12 rue de la Saâne Quiberville

2022-08-16 – 2022-08-16 Office de Tourisme Terroir de Caux 12 rue de la Saâne

Quiberville Seine-Maritime L’Office de Tourisme Terroir de Caux vous propose de partir à la découverte de Quiber, comme on l’appelle ici! Découvrez ses villas balnéaires, son patrimoine rural, et ses anecdotes…! Rendez-vous au Bureau de l’Office de Tourisme de Quiberville à 14h30 !

Prenez des chaussures confortables, de l’eau et des vêtements adaptés (casquettes, kaway…) Réservation obligatoire et nombre de participants limité. Respect des gestes barrières et du protocole sanitaire en vigueur. Office de Tourisme Terroir de Caux 12 rue de la Saâne Quiberville

