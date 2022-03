Visite guidée de Puymirol : une vigie sur l’Agenais Puymirol Puymirol Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne

Puymirol

Visite guidée de Puymirol : une vigie sur l’Agenais Puymirol, 7 juillet 2022, Puymirol. Visite guidée de Puymirol : une vigie sur l’Agenais Rue des Arcades Office de Tourisme Puymirol

2022-07-07 15:00:00 – 2022-08-25 16:30:00 Rue des Arcades Office de Tourisme

Puymirol Lot-et-Garonne Puymirol La bastide de Puymirol, créée en 1246 par Raymond VII, Comte de Toulouse, est considérée comme la première « ville nouvelle » de l‘Agenais. Elle devient un poste stratégique dans le conflit de la guerre de Cent Ans opposant les royaumes d’Angleterre et de France.

Visite complétée par celle du Musée des roches et mineraux.

Rendez-vous devant l’office de tourisme La bastide de Puymirol, créée en 1246 par Raymond VII, Comte de Toulouse, est considérée

comme la première « ville nouvelle » de l‘Agenais. Elle devient un poste stratégique dans le

conflit de la guerre de Cent Ans opposant les royaumes d’Angleterre et de France. La bastide de Puymirol, créée en 1246 par Raymond VII, Comte de Toulouse, est considérée comme la première « ville nouvelle » de l‘Agenais. Elle devient un poste stratégique dans le conflit de la guerre de Cent Ans opposant les royaumes d’Angleterre et de France.

Visite complétée par celle du Musée des roches et mineraux.

Rendez-vous devant l’office de tourisme OTPAPS

Rue des Arcades Office de Tourisme Puymirol

dernière mise à jour : 2022-03-11 par OT Porte d’Aquitaine en Pays de Serres

Détails Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne, Puymirol Autres Lieu Puymirol Adresse Rue des Arcades Office de Tourisme Ville Puymirol lieuville Rue des Arcades Office de Tourisme Puymirol Departement Lot-et-Garonne

Puymirol Puymirol Lot-et-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/puymirol/

Visite guidée de Puymirol : une vigie sur l’Agenais Puymirol 2022-07-07 was last modified: by Visite guidée de Puymirol : une vigie sur l’Agenais Puymirol Puymirol 7 juillet 2022 Lot-et-Garonne Puymirol

Puymirol Lot-et-Garonne