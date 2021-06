Pradelles Village Haute-Loire, Pradelles Visite guidée de Pradelles Village Pradelles Catégories d’évènement: Haute-Loire

Pradelles

Visite guidée de Pradelles Village, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Pradelles. Visite guidée de Pradelles

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Village

Dominique Beguin, passionné de son village natal, vous propose de vous le faire découvrir lors d’une visite guidée d’environ 2h. Venez visiter Pradelles, cité historique, labellisé « les Plus Beaux Village de France », avec BEGUIN Dominique. Rendez Vous devant l’Office de Tourisme Village 43420 Pradelles Pradelles Moulines Haute-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T17:30:00 2021-09-18T19:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:00:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Loire, Pradelles Autres Lieu Village Adresse 43420 Pradelles Ville Pradelles lieuville Village Pradelles